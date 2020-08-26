Haberler Video Haber Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 15 Temmuz'da darbeye kalkışan FETÖ’cüler sondaj çalışmalarına karşı çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 15 Temmuz'da darbeye kalkışan FETÖ’cüler sondaj çalışmalarına karşı çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 15 Temmuz'da darbeye kalkışan FETÖ’cüler sondaj çalışmalarına karşı çıktı
26.08.2020 17:55

Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sondaj çalışmalarına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, "15 Temmuz fotoğrafında olan generallerden biri, Doğu Akdeniz'de ne işimiz var dedi." ifadelerini kullandı.


Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sondaj çalışmalarına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak, "15 Temmuz fotoğrafında olan generallerden biri, Doğu Akdeniz'de ne işimiz var dedi." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları