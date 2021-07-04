Hazar Denizi'nde büyük patlama! İşte o anlar

Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, ”SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor” ifadelerine yer verildi.