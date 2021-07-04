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Hazar Denizi'nde büyük patlama! İşte o anlar

Hazar Denizi'nde büyük patlama! İşte o anlar
04.07.2021 22:41
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Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, ”SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor” ifadelerine yer verildi.


Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
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