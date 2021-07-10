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Hayvanseverlerden 'İBB'ye kayıp atlar' tepkisi: Biz faytonları atlar sucuk olsun diye yasaklatmadık

Hayvanseverlerden 'İBB'ye kayıp atlar' tepkisi: Biz faytonları atlar sucuk olsun diye yasaklatmadık
10.07.2021 18:02
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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Adalar'daki kayıp atlar skandalı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 'Hayvanları Koruma Kanunu' görüşmeleri sırasında hayvan hakları savunucuları ile CHP'li vekiller arasında tartışmaya neden oldu. Hayvan hakları savunucuları, " "Atlar kurtarıldı. Biz de her şeyin güzel olacağını hesapladık, umut ettik. Biz atları sucuk olsun diye faytonları yasaklatmadık. 978 at 4 bin liraya satın alındı. Çok büyük bir suç işlendi aslında." sözleriyle belediyeye tepki gösterdi.


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