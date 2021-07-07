Hayvanları Koruma Kanunu'nda flaş gelişme! Hayvanat bahçeleri, yunus parkları, kara ve su sirkleri kapatılıyor!

Son dakika haberine göre TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi kabul edildi. Hayvanlara eziyet, işkence, cinsel saldırı ve kötü muamele edenlere hapis cezası geliyor. Hayvanat bahçeleri, yunus parkları, kara ve su sirkleri kapatılıyor. Detayları A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişik öngören teklife son şekli Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda verildi.

Önerge ile 18 maddelik teklife yeni bir madde eklendi. Medya organlarına hayvanların korunmasına yönelik yayın yapma zorunluluğu getirildi.

Nüfusu 25 binin üzerindeki belediyelere bakımevi kurma zorunluluğu getiren madde de değiştirildi.





HAYVANLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA 6 YILA KADAR HAPİS

Büyükşehire bağlı ilçe belediyeleri de bakımevi kurma zorunluluğuna dahil edildi. Teklif ile hayvanlar 'mal' değil 'can' olarak tanımlanacak.

Hayvanlara karşı işlenen suçlarda 6 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Hayvanat bahçeleri, yunus parkları, kara ve su sirkleri kapatılacak.