Haymana Mutabakatı Heyeti'nden Saadet Partisi'ne ikinci bildiri: CHP ve Sn. Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz

7'li koalisyon 6 Mart 2023 günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı duyurulmuştu. Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplanan CHP'liler "Türkiye laiktir laik kalacak" ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atmıştı.

Olay sonrası Saadet Partisi Genel Partisi'nde "Kemal Kılıçdaroğlu" krizi baş göstermiş parti tabanından bir bildiri yayınlanmıştı.

Seçimler yaklaşırken 'Haymana Mutabakatı Heyeti'nden yeni bir bildiri daha geldi.

Bildiride "Heyetimizin çalışmalarını takip eden gerçek Milli Görüşçü kardeşlerimize seçimler ile ilgili tavsiyemiz şudur: CHP ve Sn. Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz. Bizler celladına âşık olan gafillerden olmayacağız." ifadeleri kullanıldı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aziz Milletimiz, Kıymetli Millî Görüşçüler

Millî Görüş Hareketi bu milletin aslı, kendisi, özü, inancı, tarihi ve ruh köküdür. Milletimiz var oldukça, Millî Görüş var olmaya devam edecektir.

Kuvveti üstün tutan anlayışın son 300 yıldır zulüm üzerine kurmuş olduğu düzeni çökmektedir.

Ülkemiz tamda böyle küresel kaos ve dönüşüm arifesinde en kritik seçimlerinden birine doğru gitmektedir. Millî Görüş, inancımızın gereği ülkemizin ve milletimizin en yüksek maslahatlarını gözetmek durumundadır.

Haymana Mutabakatı Heyeti 14-16 ve 29 Nisan 2023 tarihlerinde toplanmış ve son gelişmeleri değerlendirmiştir.

Yapılan müzakereler sonucunda seçimler ve seçimler sonrası ile ilgili bazı kararlar almıştır.

"PARTİ YOK OLUŞ SÜRECİNDE!"

Haymana Mutabakatı Heyeti olarak Saadet Partimizin CHP ile bütünleşik bir görüntü vermesi ve Sn. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının Saadet Partisi genel merkezi önünde açıklanmasının partimizin yok oluş sürecini başlattığını, bu yapılanların Millî Görüş davasından vazgeçmek anlamı taşıdığını düşündüğümüzü en net bir şekilde ortaya koymuştuk.

Şimdi de Sn. Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesini adeta dini bir vecibeymiş gibi tabana ve teşkilata dayatılmasını daha kötüsü "mücahit Kılıçdaroğlu" tamlamasının seçmenimize ezberletilmeye çalışılmasını tam anlamıyla bir cehalet ve siyaset bilmezlik olarak değerlendiriyor ve sorumlularını şiddetle kınıyoruz.

Heyetimiz bu açıklama ile iki maddelik kararının kamuoyuna duyurulmasına karar vermiştir.

"ASLA OY VERMEYECEĞİZ"

Buna göre:

1. Haymana Mutabakatı Heyeti, İcra Kurulu'nu seçimlerden sonra nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda çalışma yapması için tam yetkili olarak görevlendirmiştir.

2. Heyetimizin çalışmalarını takip eden gerçek Millî Görüşçü kardeşlerimize seçimler ile ilgili tavsiyemiz şudur: CHP ve Sn. Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz. Bizler celladına âşık olan gafillerden olmayacağız. Bundan sonrasını ise gündelik veya mevsimlik politik dedikodulara, sosyal medya palavralarına ve sahte anketlerin yönlendirme operasyonlarına kulak asmadan, kınayanların kınamasına itibar etmeden, ne yapmanız gerektiği konusunu kalbinize ve vicdanınıza danışmanızı ve ona göre hareket etmenizi tavsiye ederiz.

Bu vesile ile yapılacak olan seçimlerin ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diler, bütün kamuoyuna saygılarımızı sunarız.

İLK BİLDİRİDE DE KARAMOLLAOĞLU'NA REST ÇEKİP KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ÇIKMIŞLARDI

Haymana Mutabakatı Heyeti, Saadet Partisi yönetiminin mukaddes davayı 3-5 vekilliğe peşkeş çektiğini belirterek "Mukaddes dava 'kazanacağız avuntusuyla' 3-5 vekilliğe peşkeş çekilmiştir. Mevcut yönetim ihanet etti, meşruiyetini kaybetti" açıklamasını yapmıştı.









İşte satır satır Haymana Mutabat Heyeti'nin yaptığı o açıklama;



Kıymetli Milli Görüşçüler, Aziz Milletimiz;

Haymana Mutabakatı Heyeti olarak öncelikle yaşanan büyük depremden dolayı ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Biz tarihin en güçlü milletiyiz, nice büyük olayları, savaşları, afetleri, birlik beraberlik içinde, iman ve inançla nasıl aştıysak, inşaallah bu büyük acıyı da hep beraber aşacağız.







6 Mart Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir!

Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6 Mart 2023 tarihinde yaşananlar ve atılan sloganları şuurlu Milli Görüşçüler kendilerine yapılmış bir hakaret olarak görmüşlerdir. Davamız adına üzüntü verici olan bu görüntüler ve sloganların genel merkez yönetimi tarafından makul karşılanması yarım asırlık davamızın inkârı olmuştur.

Milli Görüş hareketi yarım asırdır milyonlarca inançlı insanların emeği, gözyaşı, duası ve üstün gayretleriyle vücut bulmuştur. Ayrıca 1,5 milyar İslam âleminin umudu olmuş muazzam bir birikime sahiptir. Hal böyle olunca henüz verilip verilmeyeceği meçhul olan bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile 3-5 vekillik karşılığında kazanan tarafta olacağız avuntusuyla mukaddes dava peşkeş çekilmiştir. Bu sebepledir ki Saadet Partisinin mevcut yönetimi davasına ihanet etmiş, milletimizin nezdinde meşruiyetini kaybetmiştir.



Aziz Milletimiz, Kıymetli Milli Görüşçüler!

Uzun zamandır Saadet Partisi yönetiminin 6'lı masa içerisindeki duruşu, dünya ve ülkemiz meselelerine bakışı ve Milli Görüşçü bir aday çıkarmama konusundaki ısrarlı tutumu ile alakalı olarak uyarılarımızı yapmıştık. Bu güne kadar davamız adına sürecin bu noktaya gelmemesi için her türlü gayreti gösterdik. Saadet Partisi yönetiminin davamıza, Milli Görüşçülere ve milletimize güveni kalmamıştır.

Saadet Partisi yönetimi, şu haliyle bu milletin inançlarıyla, değerleriyle, kültürüyle ve tarihiyle kavga etmiş, büyük tahribatlar yapmış partilerin karargâhına dönüşmüştür. Saadet Partisi yönetiminin girmiş olduğu bu yol, almış olduğu bu karar asla Milli Görüş Hareketini ve Hareketimizin tertemiz mensuplarını bağlamaz. Milli Görüş leke tutmaz bir kumaştır. Kin ve nefretle hareket etmeyen bir ahlaka sahiptir. Milletimizi; işbirlikçi, küreselci ve ihanet şebekelerine bırakmayacak bir cihat karargâhıdır.



Saadet Partisi yönetiminin ittifaka yönelik almış olduğu bu karar sadece parti genel merkezini bağlamakta olup Milli Görüş hareketini oluşturan diğer MİLKO kuruluşlarımızın kahir ekseriyetini bağlamamaktadır. Dolayısıyla bu kararın 6'lı masaya olumlu bir oy etkisi olmayacaktır. Her ne kadar açıkça ifade etmeseler de teşkilat mensuplarımızın büyük bir çoğunluğu bu durumu asla tasvip etmemektedir.



Yaşanan bu süreç bizlere Milli Görüş hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın şu sözünü hatırlatmaktadır.

"Siyonizm öyle ustadır ki,

Kim ? Ben mi ? Ben, hiç Siyonizm'e hizmet eder miyim!

Şarkısını söylettirerek, kendi ordusunda askeri talim yaptırır."

Değerli Milli Görüşçü kardeşlerimiz!

İnancımızda ümitsizliğe yer yoktur.

Milli Görüş Hareketinin şerefli mensupları tarihin her döneminde olduğu gibi, bugünde Anadolu'nun her karışından iman olup fışkıracaktır. Oynanan oyunları bozacaktır. Ahlak ve maneviyatı, adaleti, birliği ve ümmet şuurunu ortaya koyacaktır.

Haymana Mutabakatı Heyeti, Milli Görüşün çürümeyen köküdür. Bozulmayan dallarıdır. Hareketimizin bizzat gövdesidir.

Haymana Mutabakatı Heyeti olarak önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi, Milli Görüş değerlerine sahip olmayan bir adaya asla destek vermeyeceğimizi tekrar beyan ediyoruz.





Bu çerçevede bizler, Saadet Partisi yönetiminin CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermesi ile ilgili kararını tanımadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.



Bundan böyle Saadet Partisi yönetiminin hiçbir sözü ve kararı bizim için muteber ve geçerli değildir.

Haymana mutabakatı heyeti, seçim tarihinin açıklanmasının akabinde toplanacaktır.



Partimizin mevcut gidişatından rahatsız olan camiamızın önemli şahsiyetlerini toplantıya davet ederek, seçimlerde izleyeceği yolu geniş katılımlı bir istişareyle belirleyecektir.



Alacağımız kararların ve yapılacak seçimlerin milletimize, İslam âlemine, hareketimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ederiz.



Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar