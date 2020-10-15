Azerbaycan'a saldırılarının ardından dehşeti yaşayan işgalci Ermenistan kara propaganda hamlesiyle çirkin bir kampanyaya imza attı! Sivil Azerbaycan Türklerini füzelerle katleden düşman, Azerbaycan’ın yanında yer alan Türkiye’yi hedef tahtasına koydu. Türkiye’nin dünya çapındaki önemli işbirliklerini işgal olarak gösteren bir video yayınlayan Ermeni lobisi, kendisine ait gerçek işgallerini unuttu. Ermeniler yalanlarla dolu videosunda Başkan Erdoğan'ı karalamak isterken, Türkiye'nin etki alanının ne kadar genişlediğini gözler önüne sermiş oldu.
Haydut Ermenistan Devleti, Başkan Erdoğan'ı karalamak isterken yeni Türkiye'nin gücünü gösterdi
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