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Hayati Yazıcı ve Feti Yıldız'dan seçim yasası açıklaması! Seçim barajı yüzde kaça düşecek?

Hayati Yazıcı ve Feti Yıldız'dan seçim yasası açıklaması! Seçim barajı yüzde kaça düşecek?
14.03.2022 11:36

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Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı “Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu” teklifi Meclis’e sunuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Teklife göre, halen uygulanmakta olan seçim barajı yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşürülecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni madde madde açıkladı. İşte detaylar...

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