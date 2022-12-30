HAVA DURUMU | Yılbaşında hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? Meteoroloji'den flaş uyarı!

Yılbaşı için planları olan milyonlarca kişi hafta sonu hava durumu hakkında araştırmalara başladı. Türkiye soğuk hava dalgasının etkisine girerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 kentte sarı 3 kentte ise turuncu uyarı verildi. Adana, Adıyaman, Antalya, Diyarbakır, Osmaniye Düzce sarı kodlu kuvvetli kar uyarısı yapıldı. Kocaeli'nde ise akşam saatlerinden sonra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yeni yıla kısa bir zaman kala ise kutlamaların odak noktası olacak İstanbul'a gözler çevrildi. İşte 31 Aralık hava durumu ve konu hakkında merak edilenler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Muğla kıyıları ile gece saatlerinde Aydın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle sakin, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK?

Yılbaşında ve 2023 yılı ilk günlerinde Ülkemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek basıncın etkisiyle yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının; yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yılbaşında Bazı Merkezlerimizde Beklenen Hava Durumu:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 7, en yüksek 13 derece.

İzmir: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 10, en yüksek 18 derece.