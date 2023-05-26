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HAVA DURUMU | Türkiye yağış altında! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor! Meteoroloji saat vererek uyardı

HAVA DURUMU | Türkiye yağış altında! Sağanak ve gök gürültülü yağış geliyor! Meteoroloji saat vererek uyardı
26.05.2023 11:51

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Tarihler 26 Mayıs'ı göstermesine rağmen Türkiye henüz sıcak hava ile tanışamadı. Haftasonu planına bugünden başlayacak olanlar haftanın son gününde "bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 7 bölgemizi de kuvvetli yağış için saat vererek uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Batı kesimlerde kuzey, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette rüzgar bekleniyor.

Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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