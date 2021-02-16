Haberler Video Haber Videoları HAVA DURUMU | Meteorolojiden yoğun kar uyarısı! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? | 16 Şubat hava durumu raporu

HAVA DURUMU | Meteorolojiden yoğun kar uyarısı! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? | 16 Şubat hava durumu raporu

HAVA DURUMU | Meteorolojiden yoğun kar uyarısı! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? | 16 Şubat hava durumu raporu
16.02.2021 08:30
Ana Sayfa 08:32
Tuğba Altıntop programda...
Ana Sayfa 03:08
Bahçeli: HDP'nin kapanması...
Ana Sayfa 01:27
Fatih’te kaza sonrası...
Ana Sayfa 06:04
Borsada yükseliş hız kesmedi!...
Ana Sayfa 03:26
Restoranlar açılıyor mu?...
Ana Sayfa 00:38
FETÖ'cü firariler yakalandı!...
Ana Sayfa 00:51
Meltem Cumbul'un gerçek yüzü...
Ana Sayfa 01:24
Dolar kaç TL? 16 Şubat 2021...
Ana Sayfa 00:26
Erdoğan'ın ABD sözlerinin...
Ana Sayfa 02:09
Zehir tacirlerine şafak...
Ana Sayfa 01:26
PKK terör örgütünün yönetici...
Ana Sayfa 02:18
Halkalı'da halı sahanın çatısı...

İstanbul'da ve yurdun çeşitli illerinde etkisini gösteren soğuk ve kar yağışlı havayla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, kar yağışının, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun şekilde olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Peki, İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam edecek mi? İşte 16 Şubat 2021 il il hava durumu raporu.


Haber Videoları