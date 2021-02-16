HAVA DURUMU | Meteorolojiden yoğun kar uyarısı! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? | 16 Şubat hava durumu raporu

İstanbul'da ve yurdun çeşitli illerinde etkisini gösteren soğuk ve kar yağışlı havayla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, kar yağışının, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun şekilde olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Peki, İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam edecek mi? İşte 16 Şubat 2021 il il hava durumu raporu.