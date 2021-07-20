HAVA DURUMU | Meteorolojiden uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayımlandı. Buna göre perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının azalması bekleniyor. Yarın ise Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz'in özellikle iç kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 10 -12 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü azalarak yurt genelinde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediyor." denildi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

TRT Haber'de yer alan habere göre; Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, bayram boyunca görülecek havayı değerlendirdi.



Perşembe gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının azalacağını söyledi.

Macit, "Bugün ve yarın yüksek sıcaklıklar devam edecek. Ancak sıcaklıklar perşembe gününden itibaren mevsim normallerine inecek. Yağışlı hava yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerini etkilemeye başlayacak" dedi.

YAĞIŞ UYARISI

Abdullah Macit, "Yarın Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz'in özellikle iç kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz'in özellikle kıyı kesimlerinde, Rize, Trabzon'un doğusunda, Giresun'un iç kesimlerinde, Artvin'in kıyı kesimlerinde perşembe ve cuma öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Macit, özellikle sel, su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak Meteoroloji'nin önümüzdeki günlerde vereceği uyarılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR...

Macit, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram boyunca görülecek hava sıcaklarını şöyle değerlendirdi:

"İstanbul'da yarın ve perşembe günü sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul'da yarın sıcaklık 31 derece, önümüzdeki 2-3 gün içinde ise 30 derecenin altına inmesi bekleniyor.

Ankara'da hava sıcaklığının yarın için 36 derece olacağı değerlendiriliyor. Ankara'da hava sıcaklıkları cuma günü 29 dereye kadar düşecek. İzmir'de 35-36 derece olan hava sıcaklığının devam etmesini bekleniyor. Ankara ve İzmir için ise önemli bir yağış beklentisi önümüzdeki 3-4 gün için yok."

BÖLGE İÇİN YOĞUN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Rize'de yarın öğlen saatlerinden itibaren bölgede yoğun yağış beklendiği belirtilerek yaşanabilecek sel, heyelan ve taşkınlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DSİ ekipleri de olası taşkın riskine karşı Rize ve Trabzon'da kritik noktalarda iş makineleri ile önlem alacak.