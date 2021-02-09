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HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 9 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 9 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak?
09.02.2021 08:49
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Uşak, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 9 Şubat l il il hava durumu tahminleri...


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