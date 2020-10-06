HAVA DURUMU | Meteorolojiden Marmara ve Ege'ye son dakika toz taşınımı uyarısı

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan açıklamada Marmara ve Ege'deki bazı iller için Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısında bulunuldu. Meteoroloji tarafından paylaşılan görselde, toz taşınımının gece saatlerine kadar süreceğine dikkat çekildi.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, rüzgarın güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölge genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar ile hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.