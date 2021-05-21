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HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı! Dolu yağacak mı?

HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı! Dolu yağacak mı?
21.05.2021 13:25
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta, Burdur ve Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan İstanbul için öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul'da dolu yağışı olacak mı? İşte il il 21 Mayıs hava durumu raporu.


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