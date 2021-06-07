Meteoroloji Genel Müdülüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yaz aylarına girmemizle havaların ısınması beklenirken yağış uyarıları peş peşe yapılıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Kütahya, Çorum, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, İzmir ile Tokat'ın kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il 7 Haziran hava durumu raporu.
HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı!
HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı!" />