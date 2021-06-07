Haberler Video Haber Videoları <a href="/index/hava-durumu?type=2" class="" rel="tag">HAVA DURUMU</a> | Meteorolojiden <a href="/index/istanbul?type=2" class="" rel="tag">İstanbul</a> ve birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı!

| Meteorolojiden ve birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı!

HAVA DURUMU | Meteorolojiden ve birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı!" />
07.06.2021 13:25
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Meteoroloji Genel Müdülüğünden yla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yaz aylarına girmemizle havaların ısınması beklenirken yağış uyarıları peş peşe yapılıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, , 'nun kuzeybatısı, 'in iç kesimleri, , , , , ve çevreleri, ile 'ın kuzeyi, , , , Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, , Ankara ve 'de ? İşte il il raporu.


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