Haberler Video Haber Videoları HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı | 26-05-2021

HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı | 26-05-2021

HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı | 26-05-2021
26.05.2021 09:13
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakası hafif sağanak, öğleden sonra Denizli, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu raporu.


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