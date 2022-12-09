Haberler Haber Videoları HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Kar ve sağanak geliyor! 5 gün sürecek | Hafta sonu hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Kar ve sağanak geliyor! 5 gün sürecek | Hafta sonu hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Kar ve sağanak geliyor! 5 gün sürecek | Hafta sonu hava nasıl olacak?
09.12.2022 15:00

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:21
İzmir’de telefon hırsızlığı...
Haber 00:14
Çırağan Sarayı'nda yangın!
Haber 00:37
Kamyonetin çarptığı çocuk,...
Haber 01:04
Bakan Bilgin Meclis'te...
Haber 01:04
Bakan Bilgin asgari ücret...
Haber 02:20
Rusya'dan kritik ziyaret:...
Haber 01:59
'Yetkisiz cumhurbaşkanı' planı...
Haber 01:36
ABD'den Türkiye'ye F-16...
Haber 03:49
Dışişleri Bakanı Mevlüt...
Haber 04:28
İstanbul'da korku dolu anlar!
Haber 00:31
Tramvay ve İETT kazasının...
Haber 02:22
Cumhurbaşkanlığı'ndan Turkuvaz...

Hafta sonu hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı araştırılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son tahminler geldi. MGM'nin paylaştığı 5 günlük hava durumu raporunda İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, Marmara'nın batısı ve Batı Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı. İstanbul'da aralık görülecek sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olması bekleniyor. İşte il il hava durumu

Haber Videoları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-13 Aralık tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, Marmara'nın batısı ve Batı Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı.

İstanbul'da aralık görülecek sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Yapılan en son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının; Muğla ve Aydın kıyıları ile Edremit Körfezi'nin; Kocaeli ve Sakarya ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA