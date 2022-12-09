HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile uyarı! Kar ve sağanak geliyor! 5 gün sürecek | Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-13 Aralık tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, Marmara'nın batısı ve Batı Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı.

İstanbul'da aralık görülecek sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Yapılan en son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının; Muğla ve Aydın kıyıları ile Edremit Körfezi'nin; Kocaeli ve Sakarya ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.