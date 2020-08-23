HAVA DURUMU | Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e son dakika uyarısı | 23 Ağustos 2020

23.08.2020 08:39

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde özellikle Doğu Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Yağışın Giresun'da dün etkisini gösterdiğinin de altı çizildi. A Haber canlı yayınında hava durumuna ilişkin son tahminler açıklandı. İşte 23 Ağustos 2020 hava durumu tahminleri...