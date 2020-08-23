Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde özellikle Doğu Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Yağışın Giresun'da dün etkisini gösterdiğinin de altı çizildi. A Haber canlı yayınında hava durumuna ilişkin son tahminler açıklandı. İşte 23 Ağustos 2020 hava durumu tahminleri...
HAVA DURUMU | Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e son dakika uyarısı | 23 Ağustos 2020
23.08.2020 08:39
- Giresun'da sel önüne çıkar her şeyi sildi süpürdü!
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e son dakika uyarısı | 23 Ağustos 2020
- Giresun Valisi Enver Ünlü: 1 kişi kayıp 1 kişi de yaşamını yitirdi
- CHP'li İBB'nin yalancı sözcüsü! Murat Ongun'un 'Haliç' iddialarına AA'dan tokat gibi cevap...
- Hadımköy'deki çakarlı minibüs terk edilmiş olarak bulundu
- Son dakika: Antalya'da orman yangını
- CHP'li İBB'nin Haliç yalanı: Suyu siyaha büründü, kıyı kesimlerinde çöpler birikti
- Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına Z kuşağı için talimat
- İstanbul'da trafikte "yol verme kavgası" kanlı bitti
- Son dakika: İstanbul'da polis merkezine saldıran PKK terör örgütü üyesi yakalandı
- Son dakika: Bakan Fatih Dönmez'den flaş doğal gaz açıklaması: Fiyatların düşmesi kaçınılmaz
- Saplantılı tacizci Cebrail Can Kalaycı tutuklandı mı? Cebrail Can Kalaycı olayı nedir?