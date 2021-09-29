HAVA DURUMU | Meteoroloji'den bu illerde yaşayanlara uyarı! Cuma gününe kadar devam edecek! Sel, su baskını, heyelan...

Son dakika haberleri... Bir gün güneşli bir gün yağışlı geçen havalar vatandaşların "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırmadan plan yapmamasına neden oluyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında "Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak cuma günü sabah saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu