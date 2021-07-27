Rize ve Artvin'de yaşanan sel felaketinin yaraları sarılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Ordu, Giresun ile Trabzon'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Uyarılar sonrası Trabzon'da 18 ilçedeki camilerden anons yapılırken Ordu'da Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında acil durum toplantısı yapıldı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il 27 Temmuz hava durumu raporu.