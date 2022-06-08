Haberler Haber Videoları HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 36 ile sarı kodlu uyarı! Ankara için saat verildi | 8 Haziran 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 36 ile sarı kodlu uyarı! Ankara için saat verildi | 8 Haziran 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 36 ile sarı kodlu uyarı! Ankara için saat verildi | 8 Haziran 2022 hava durumu
08.06.2022 09:03

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Hava sıcaklıkları 2 gündür yaz mevsiminin altında seyir ederken vatandaşlar evden çıkmadan önce "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre 36 kente sarı kodlu uyarıda bulunulurken yağışların Ankara, Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Ankara Valiliği kentte beklenen kuvvetli sağanak yağış için saat verdi. Peki hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl? İşte 8 Haziran 2022 hava durumu

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