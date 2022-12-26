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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 18 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 18 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?
26.12.2022 09:02

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Hava sıcaklıkları Aralık ayının sonlarına doğru gelmesiyle birlikte sertleşti. Yurdun büyük bölümü kara teslim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

Haber Videoları

Kar yağışı için meraklı ve heyecanlı bekleyiş devam ederken Meteoroloji'den beklenen açıklama geldi.

18 KENTE SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji'nin haritasına göre Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Karaman, Mersin ve Osmaniye'de şiddetli rüzgar bekleniyor.

Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da ise kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor. Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa, turuncu kod (Hava Durumu tehlikeli) ile uyarıldı.

Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ta da yoğun Kar Yağışı beklentisi var.

ANKARA'YA YILIN İLK KARI
Soğuk havanın etkili olduğu Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öğleden sonra kendisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Kızılcahamam'da kendisini kar yağışı olarak gösterirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI OLACAK MI?
Gelen bilgilere göre İstanbul'da Aralık ayı sonunda kar yağışı beklenmiyor. Ocak ayının ortalarından itibaren ise kar yağışının İstanbul'da da kendisini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Marmara'nın doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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