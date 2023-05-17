HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 kente sarı kodlu uyarı! Sel, su baskını, hortum geliyor dikkat | 17 Mayıs 2023 hava durumu

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
17 İL İÇİN UYARI
Meteoroloji'nin 'sarı' kodla uyardığı 17 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Düzce'de vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
ANKARALILAR DİKKAT!
Ankara Valiliği, kentte bugünden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini ve ani sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul, Kırklareli, Bursa, Yalova ve Bilecik çevrelerinde; öğleden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 21°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 25°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 28°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri çok bulutlu, Göller Yöresinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu; kuzeybatı kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı bulutlu
IĞDIR °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık