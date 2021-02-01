HAVA DURUMU | Meteoroloji o 5 ili uyardı! Öğle saatlerine dikkat!

Kar yağacak mı? İstanbul’a kadar yağacak mı? Haftanın ilk iş günü vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yayımlanan son verilere göre öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale illeri ile Edremit Körfezi çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Antalya il merkezi ile batı ilçelerinde de sağanak yağış etkili olacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte detaylar…

Meteoroloji tarafından yayımlanan son verilere göre haftanın ilk üç günü belli bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Marmara ve Ege kıyı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise yurt genelinde sıcak hava etkili olacak. Hafta genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Pazartesi günü başta İstanbul olmak üzere kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Çanakkale, Antalya'da sağanak yağış etkili olacak. Ankara'da ise güneşli bir hava var. Yurt genelinde kar yağışı beklenmiyor.

Sağanak yağış salı günü de devam edecek. Özellikle Antalya'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Çarşamba günü sağanak yağış Ege ve Marmara'da etkili olacak.

Perşembe günü ise yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak. Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de sağanak yağış etkili olacak.

Cuma günü yağışlar bu kez Kuzey bölüme kayıyor. Samsun başta olmak üzere kıyı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin batısının yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına( 50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 9°C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ 12°C, 21°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına( 50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 7°C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 12°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANİSA 10°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Antalya, sabah saatlerinden itibaren Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına( 50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -2°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -7°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu

HAKKÂRİ -8°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu

KARS -10°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu

VAN -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu

SİİRT 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu