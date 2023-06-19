Haberler Haber Videoları HAVA DURUMU | Meteoroloji 13 ili kuvvetli yağış için uyardı! Metrekareye 75 kilogram yağış | 18-19 Haziran 2023

HAVA DURUMU | Meteoroloji 13 ili kuvvetli yağış için uyardı! Metrekareye 75 kilogram yağış | 18-19 Haziran 2023

HAVA DURUMU | Meteoroloji 13 ili kuvvetli yağış için uyardı! Metrekareye 75 kilogram yağış | 18-19 Haziran 2023
19.06.2023 19:12

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Son dakika haberleri... Haziran ayının sonlarına doğru ilerlerken yağışlı hava henüz ülkeyi terk etmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Samsun çevreleri, Gaziantep'in batısı, Antalya'nın kuzeybatısı ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması tahmin ediliyor. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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