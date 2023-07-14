Haberler Haber Videoları HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? | 14 Temmuz 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? | 14 Temmuz 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? | 14 Temmuz 2023 hava durumu
14.07.2023 09:28

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:48
Hırsızlara 'Sinerji'...
Haber 00:29
SON DAKİKA I Borsa...
Haber 01:26
Memur ve emeklinin gözü...
Haber 14:30
TORBA YASA 2023 MADDELERİ:...
Haber 02:19
Menzil Tarikatı lideri Seyyid...
Haber 00:55
Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki...
Haber 02:57
Koca'dan 'hipetermi' uyarısı!
Haber 03:08
Rüşvet operasyonu! Denetçi...
Haber 04:19
MECLİSE GELECEK TORBA YASA...
Haber 00:51
ABD'den Türkiye'ye F-16...
Haber 03:27
Seyahat süresi 4 saatten 1,5...
Haber 01:37
Van'da feci kaza! Askeri...

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla birlikte termometrelerde 40 dereceyi görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan özellikle bugün için saat 10.00-16.00 arasında dışarıya çıkılmaması konusunda uyarılar peşpeşe geldi. Peki bu kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu

Haber Videoları

Aşırı sıcaklar başladı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığındaki artışa karşı uyardı.

Önümüzdeki birkaç gün 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli olunması istendi.

"AŞIRI SICAKLAR 2-3 GÜN DEVAM EDECEK"

Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, özellikle güney, batı kesimlerde, iç ve doğu bölgelerde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava sıcaklığının beklendiğini söyledi.

SICAKLIK YER YER MEVSİM NORMALLERİNİN 10 DERECE ÜSTÜNE ÇIKACAK.

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde aşırı sıcakların görülmesinin beklendiğini belirten Budak, yüksek sıcaklıkların 2-3 gün devam edeceğini vurguladı.

SICAKLIK İSTANBUL VE ANKARA'DA 35, İZMİR'DE 38 DERECEYE ÇIKACAK

Haftanın son iş gününde 3 büyük kentte de bunaltıcı sıcaklar etkisini gösterecek.

Budak yüksek sıcaklıklara ilişkin şu tahminde bulundu:

"İstanbul'da 35, Ankara'da 35, İzmir'de 37-38 dereceye varan bir sıcaklık bekliyoruz. Sıcaklıklar Antalya'da 43, Adana'da ise 42 derece civarında olacak."

Hafta sonu Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise sağanak geçişleri görülebilecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 32°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 32°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu

VAN °C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA