HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? | 14 Temmuz 2023 hava durumu

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla birlikte termometrelerde 40 dereceyi görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan özellikle bugün için saat 10.00-16.00 arasında dışarıya çıkılmaması konusunda uyarılar peşpeşe geldi. Peki bu kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu