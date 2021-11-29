Haberler Haber Videoları HAVA DURUMU | Kar geliyor! Meteoroloji'den 17 il için turuncu 35 ilde ise sarı kodlu uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı?

HAVA DURUMU | Kar geliyor! Meteoroloji'den 17 il için turuncu 35 ilde ise sarı kodlu uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı?

HAVA DURUMU | Kar geliyor! Meteoroloji'den 17 il için turuncu 35 ilde ise sarı kodlu uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı?
29.11.2021 09:08
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Hava sıcaklıklarının bir anda düşmesi ile birlikte "Kar ne zaman yağacak?", "İstanbul'a kar yağacak mı?" "Hava nasıl olacak?" sorularının cevapları en çok araştırılanlar arasındayer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tam 52 il için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. 17 il için turuncu 35 ilde ise sarı kodla vatandaşları uyaran Meteoroloji günlük hava durumu tahmin raporuna göre bugün yurt geneli şiddetli rüzgarın etkisi altında olacak. Öte yandan yoğun kar yağışı olan bazı illerde köy yolları kapandı. İşte il il hava durumu

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