Haberler Haber Videoları HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geri geldi! Meteoroloji’den 33 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli olacak!

HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geri geldi! Meteoroloji’den 33 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli olacak!

HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geri geldi! Meteoroloji’den 33 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli olacak!
03.02.2022 09:06

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Valiliği dün batı kesimlerinden kar yağışının giriş yapacağını duyurduktan saatler sonra Beylikdüzü ve Silivri'de kar yağışı görüldü. İstanbullular kar yağışı geri mi geldi? İstanbul'a kar yağacak mı? sorularının yanıtını ararken Meteoroloji'den 33 ile flaş uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 kente sarı, 6 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin yeni raporuna göre yağışların Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı, Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da bugün aralıklarla yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

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