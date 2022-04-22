RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji son raporunu açıkladı! Normalin üzerine çıkıyor!

HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji son raporunu açıkladı! Normalin üzerine çıkıyor!

HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji son raporunu açıkladı! Normalin üzerine çıkıyor!
22.04.2022 09:59

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Günlerdir kış soğuğu gibi bir Nisan geçiren Türkiye'de hava sıcaklıkları artmaya başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak hafta sonundan itibaren mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

Haber Videoları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, doğu kesimlerde zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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