Yaz mevsiminin en sıcak günleri yaşanıyor. 'Eyyam-ı Bahur' sıcakları başladı. İstanbul'da sıcakların bugün pik noktaya ulaşarak 39 dereceyi görmesi bekleniyor. Uzmanlar 11.00-16.00 saatlerinde güneşe direk maruz kalınmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

'PİK' NOKTAYA ULAŞACAK

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye geldiğini belirterek, sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceğini aktardı.

Tek, yurdun batı kesiminde görülmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul'da da etkili olacağını dile getirdi.

Tek, "İstanbul'da Eyyam-ı bahur sıcakları bugün 'pik' noktaya ulaşacak. İstanbul'da sıcaklık bugün 39 dereceye kadar çıkacak. Düne göre, yaklaşık 8 derecelik bir sıcaklık artışı olmasını bekliyoruz. Hafta sonuna doğru sıcaklık kademeli olarak azalmaya başlıyor. Hafta sonu sıcaklık 35 derece civarında olacak. Toplamda 4 gün İstanbul'da sıcak hava dalgasının etkili olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"SICAK HAVA DALGASI BEKLENMİYOR"

Geçen ayın sonuna doğru yaşanılan sıcak hava dalgasının bu sefer olmayacağına vurgu yapan Tek, bu sıcak hava dalgasının 4-5 derece daha düşük olacağını belirtti.

Tek, yaşanılan sıcaklık sonrası İstanbul'da yağmur beklenmediğini anlatarak, "Çünkü sıcaklıklar geçen sefer olduğu gibi hemen azalmıyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'nda İstanbul'da en yüksek sıcaklığı 41,3 derece olarak kayıt altına almıştık. Hemen ertesi gün sıcaklık 12 derece birden düşmüştü. Bu durum yağışa neden olmuştu. Ancak bu sefer böyle bir durum yok" sözlerini kullandı.

SICAKLARDAN KORUNMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tek, vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Tek, şunları dile getirdi:

"Vatandaşların saat 11.00 ila 16.00 arasında güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor. Dışarıya çıkanların ise açık renkli elbiseleri tercih etmeleri önemli. Ayrıca bu sıcak günlerde su tüketimi çok olmalı, proteinli gıdalardan kaçınılmalı. Sıcaklığın pik yapacağı saatlerde bedeni zorlayan işlerden kaçınmakta önemli"

EYYAM-I BAHUR NEDİR?

Arapça kökenli Türkçe sözcük olan Eyyam-ı bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu dönemini tanımlamakta kullanılıyor.

Her iki yarımkürede de yaşanan Eyyam-ı Bahur, Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında; Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasında yaşanıyor.

Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince diēs caniculārēs olarak anılmaktaydı.

Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. (İngilizce: Dogdays, Almanca: Hundstage gibi…) Türkçede kullanılan eyyamıbahur terimi kullanılırlığını büyük ölçüde yitirmiş olup, bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.

Eyyam-I Bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.

EYYAM-I BAHUR NE KADAR SÜRECEK?

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan Eyyam-ı Bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başında yaşanmakla birlikte; genel itibariyle 3 Temmuz ile 11 Ağustos arasındaki dönemi nitelemek için kullanılıyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

-11.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamalı.

-Açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunmalı.

-Bol su içmeli.

-Güneş altındaki yorucu faaliyetlerden kaçınılmalı.

-Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı.

3 AĞUSTOS 2023 HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 35

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Yurt genelinde sıcak havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.