Hava Durumu | Donacağız! Meteoroloji illeri tek tek sayarak uyardı! 09-11-2021

Günlerdir sisli hava ile uyanan vatandaşlar hava nasıl olacak? sorusunun yanıtına bakmadan evden çıkmıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre, Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede (6-12 derece) azalarak; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu