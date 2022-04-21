RAMAZAN İMSAKİYE
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HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den müjdeli haber! 5 derece artıyor

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den müjdeli haber! 5 derece artıyor
21.04.2022 13:29

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Günlerdir kış soğu yaşayan vatandaşlar "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını her gün araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika tahminlerine göre, ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacak. Peki bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu

Haber Videoları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi ile Sakarya, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yurdun doğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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