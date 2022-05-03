Haberler Haber Videoları HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Tüm yurtta yağış alarmı!

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Tüm yurtta yağış alarmı!

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Tüm yurtta yağış alarmı!
03.05.2022 09:46

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Mayıs ayına girilmesine rağmen soğuk ve yağışlı hava devam ediyor. Ramazan Bayramı için plan yapanlar her gün "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde sağanak yağış etkisini gösterecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Sinop dışında Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta, Burdur'un kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batısı, Niğde'nin doğusu ve Kayseri'nin güneyinde, Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Konya'nın kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Adana'nın kuzeyi, Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Isparta, Burdur'un kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batısı, Niğde'nin doğusu ve Kayseri'nin güneyinde, Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Adana'nın kuzeyi, Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, trafikte aksamalar, yağış anında hamleli ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA