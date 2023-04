Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden tam 55 gün geçti. 11 ildeki kayıplar, 85 milyonun yüreğini deldi geçti. Devlet-millet birlikte seferberlik başlatırken, geride kalan her hikayenin acısı ise tarifsizdi. Acının merkez üssü olan yerlerden biri de Hatay'ın Elektrik Mahallesi'ydi. Mahalledeki tüm evler enkaza dönerken, her 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti. 5 bin 200 kişinin yaşadığı mahallede yaklaşık bin 200'e yakın kişi can verdi. Bin 100 metrelik caddede 204 kişi yaşamını yitirdi. Mahalle Muhtarı Nihat Derviş'in sözleri ise acının ve depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi: 20 yıllık muhtarım. Mahallede benden ve yardımcılarından başka kimse yok. Biz buradan bir yere gitmeyeceğiz. Bizim devletimiz çok güçlü, biz de güçlüyüz. Biz burada kalacağız, insanlarımızı yeniden buraya alacağız. Hızlı bir enkaz kaldırma çalışması var. Mahallelim pijamayla çıktı gitti, geri dönmedi.







AH SEDA

Kahramanmaraş'ta yaşayan İngilizce öğretmeni Seda Erbaş (26), 6 Şubat depremine yakalandı. Enkaz altında kaldı. Günlerdir haber alınamadı. Ailesinin DNA örneği verdiği öğretmenle ilgili 55 gün sonra acı haber ulaştı. Genç öğretmenin kimsesizler mezarlığında defnedildiği bilgisine ulaşıldı.







EN HÜZÜNLÜ HABER

Maraş'taki Ebrar Sitesi'nde yaşayan Mevlüt Eymen Erevik (11), 2 yıl önce depremle ilgili haber yazdı. 6 Şubat'ta o korkunç depreme yakalandı! Oturduğu binadan sadece 6 kişi kurtarıldı! Talihsiz çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı.







PARAMPARÇA

Asrın felaketi Hatay'ı da yıktı geçti. Şehirdeki Rönesans Rezidans ise yaşanan afetin en acı simgelerinden biriydi. 'Cennetten bir köşe' denilerek satılan yapda binlerce kişi can verdi. Hala yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirlendi. İşte Muhammed-Dalia Shayah çifti ile çocukları Haya ve Ahmet Marvan da onlardan biriydi. 2017'den beri oturdukları rezidansta depreme yakalanan ailenin bulunması için yakınları DNA örneği verdi. İşte beklenen haber 55 günün ardından geldi. Anne Dalia ile iki evladının kimsesizler mezarlığına gömüldüğü belirlendi.