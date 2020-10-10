Hatay'daki yangından son dakika görüntüleri: Vatandaşlar alevlerden böyle kaçtı

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangın, Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ev ile iş yerlerini kullanılmaz hale getirirken, yangın sırasında ormanlık alanda bulunan hayvanların da telef olduğu ortaya çıktı. Gelen son dakika görüntülerinde vatandaşların yangından nasıl kaçtığı ekranlara yansıdı.