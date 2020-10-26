Hatay’daki saldırıya ilişkin çarpıcı yorum! PKK’nın canlı bomba eylemleri ne anlama geliyor?

A Haber ekranlarına konuk olan SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, terör örgütü PKK’nın Hatay’da gerçekleştirdiği saldırıyı ele aldı. Türkiye’nin terörle mücadeledeki başarısının terör örgütünü aciz duruma düşürdüğünün altını çizen Yalçın, ‘’PKK’nın yapabileceğinin en fazlası budur’’ dedi.

A Haber ekranlarına konuk olan Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, PKK'nın gücünü iyiden iyiye kaybettiğini belirterek örgütün içinde bulunduğu acziyeti anlattı.

Hasan Basri Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

Terörle ilgili yapılmış en doğru tespit; terörün bir çeşit vekalet savaşı, bir çeşit kukla olmasıdır. Yani yurt dışından, bir yerlerden başka bir devlet unsurluğunda yapılmayan hiçbir terör 40 yıl boyunca devam edemez. Ama özelde PKK terör örgütü o kadar fazla aktörle içli dışlı, o kadar fazla aktörün kullanıma açık ki dolayısıyla her türlü spekülasyonu yapmaya müsait.

FRANSA VEYA AMERİKA İLE YAŞADIĞINIZ GERİLİMLERDE BUNA BENZER SALDIRILAR OLABİLİR

Fransa ile yaşadığını spekülasyonla da bunun içinde kalabilirsiniz, Amerika ile yaşadığınız gerilim günlerinde de buna benzer saldırılarla karşı karşıya gelebilirsiniz. PKK bir kullanışlı terör örgütü olarak, bir kiralık katil sürüsü olarak aslında her türlü güce, her türlü aktöre hizmet ediyor olabilir.

SON 4 YILDAKİ OPERASYONLAR ÖRGÜTÜ ACİZ DURUMA DÜŞÜRDÜ

Ama benim ısrarla üzerinde durduğum bir şey var; PKK'nın 40 yıldır arkasında çeşitli aktörler var. 40 yıldır onlardan aldığı destekle Türkiye'ye saldırıyor ve zaman zaman da Türkiye'yi zor durumlara da sokmayı becerdi. Ama son kertede son 4 yılda, biz öylesine bir terörle mücadele başarısı ortaya koyduk ki işte PKK'nın yapabileceğinin en fazlası budur. Amanos'ta orman yakar, gelir burada kendini patlatır. İki ay sonra bir yerde daha patlatmak üzereyken istihbarat tarafından tespit edilir. O yapacağı eylemlerde, Uludere'ye yaptığı, 100'lerce teröristle saldırdığı bir saldırı gibi olmaz. Veya Ankara'nın merkezinde patlatılan bir bomba, İstanbul'da havaalanın dibinde patlatılan bir bomba olmaz. Türkiye bu terörle mücadelede öylesine bir yol kat etti ki ancak böyle eylemler yapabiliyorlar.

SINIRIMIZ ÇOK CİDDİ ANLAMDA GÜVENCE KAZANDI

Bizim sınırımız çok ciddi anlamda bir güvence kazandı, hem Suriye'de hem Irak'ta. Terör örgütleri buradan geçişte çok büyük zorluk yaşadıkları için dış desteği ne kadar alırlarsa alsınlar, biz kendi güvenliğimizi derin bir anlamda sağlayabildiğimiz için esasında bu tip saldırıların birer çaresizlik olduğunu söylemek lazım.