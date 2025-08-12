Hatay’da seferdeki otobüs yandı: Facia kıl payı atlatıldı

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

Yangın, Belen ilçesi Kıcı mevkiinde meydana geldi. Antakya'dan İstanbul'a giden 31 ADR 94 plakalı Jet Turizme ait yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

FACİA KIL PAYI ÖNLENDİ

İçerisinde 20 yolcunun bulunduğu otobüs, kısa sürede alev topuna döndü. Panik içinde tahliye edilen yolcuların tamamı yara almadan kurtuldu.

ALEVLER KAMERADA

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Otobüsün yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.