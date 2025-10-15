Hatay’da şantiyede göçük: 1 yaralı
Hatay’ın Belen ilçesindeki bir şantiye alanında meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi göçük altında kalarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan işçi hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Belen ilçesi Halilbey Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanında gerçekleşti. Kazı çalışmaları sırasında aniden yaşanan toprak kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı.
Ekipler Seferber Oldu
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri göçük altındaki işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Hastanede Tedavisi Sürüyor
Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına dair açıklama yapılmadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.