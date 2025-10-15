Hatay’da şantiyede göçük: 1 yaralı

Başkan Erdoğan Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile Kocaeli Stadı'nda bir araya geldi

Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına dair açıklama yapılmadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri göçük altındaki işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ekipler Seferber Oldu

Olay, Belen ilçesi Halilbey Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanında gerçekleşti. Kazı çalışmaları sırasında aniden yaşanan toprak kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı.