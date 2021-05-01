RAMAZAN İMSAKİYE
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Hatay'da Mehmetçiklerin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye'ye kazılan tünel tespit edildi

Hatay'da Mehmetçiklerin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye'ye kazılan tünel tespit edildi
01.05.2021 15:56
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Sınır şehri Hatay'da görev yapan Türk askeri dikkati sayesinde bir tüneli daha fark etti. Suriye'den Türkiye'ye doğru kazılan tüneli bulan Mehmetçik ayrıca çok sayıda kazsı malzemesi ele geçirildi.


Hatay'da görevli Mehmetçiklerin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi.

Ayrıca çok sayıda, kazı çalışmasında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda,

"Hatay'da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi.

Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

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