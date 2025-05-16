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Hatay’da kadın dilencinin yarım günlük Cuma kazancı şoke etti!
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Hatay'da kadın dilencinin yarım günlük Cuma kazancı şoke etti!

Giriş Tarihi: 16.05.2025 18:22:56

Hatay Reyhanlı’da zabıta ekipleri, Cuma namazı öncesi ve sonrası yaptıkları denetimde dilencilik yapan bir kadını yakalayarak üzerinden çıkan 1.193 TL’yi teslim aldı. Kabahatler Kanunu’na istinaden kadına 1.406 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay'da zabıta ekiplerinin kontrolleri esnasında yakalanan kadın dilenci, yarım günlük Cuma kazancı olan bin 193 TL'yi ekiplere teslim etti. Dilenci kadına kabahatler kanunundan bin 1406 TL idari işlem uygulandı.

Reyhanlı ilçesinde zabıta ekipleri toplum düzenini sağlamak amacıyla vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere geçit vermiyor. Reyhanlı Belediyesi zabıta ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi 1. bölge zabıta şube amirliği ekiplerinin ortak çalışmasıyla Cuma namazı öncesi ve sonrası dilencilere denetim yapıldı. Denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen kadın şahıs, ekipler tarafından yakalandı. Kadın dilencinin üzerinden çıkan bin 193 TL paraya ekipler tarafından el konuldu. Kadın şahsa kabahatlrr kanunundan bin 406 TL idari para cezası uygulandı. Kadın şahsın yarım günlük kazancının bin 193 TL olmasıysa dikkat çekti.

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