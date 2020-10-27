Hatay'da halk 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesiyle büyük bir coşku yaşadı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör saldırısının ardından 2 terörist de etkisiz hale getirildi. Teröristlerin etkisiz hale getirildiğini öğrenen Hatay halkı büyük bir sevinç yaşadı.
A Haber, Hatay İskenderun'daki terör saldırısının olduğu bölgeye gitti. Terör saldırısının ardından başlatılan operasyonla kaçan son terörist de etkisiz hale getirildi.
SOKAKLAR BAYRAKLARLA SÜSLENDİ
Hatay halkı, teröristlerin 2'sinin de etkisiz hale getirilmesini öğrenmesiyle sokaklara indir. Halak evlerini, sokaklarını Türk bayraklarıyla donatırken, sokağa inenler de coşkuyla slogan attı.
Teröre lanet okuyan vatandaşlar, emniyet ekiplerini dakikalarca alkışladı.