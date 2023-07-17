Haberler Haber Videoları Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını! Alevlerle canhıraş mücadele sürüyor: İki kişi gözaltına alındı | SON DURUM

Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını! Alevlerle canhıraş mücadele sürüyor: İki kişi gözaltına alındı | SON DURUM

Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını! Alevlerle canhıraş mücadele sürüyor: İki kişi gözaltına alındı | SON DURUM
17.07.2023 08:48

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Hatay'ın Belen Mersin'in Gülnar ve Çanakkale'de çıkan çıkan orman yangınlarına karşı ekiplerin canhıraş mücadelesi sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gece Hatay Belen’de orman yangınının devam ettiği bölgede açıklamalarda bulundu. Herhangi bir can kaybının olmadığını duyuran Bakan Yerlikaya, "Yanan 7 evimiz var, 4 araçta da hasar var. Yangının sebebiyle alakalı nereden kaynaklandığı ile ilgili jandarmamız titiz çalıştı. Bir evde iki kişi sazlık alanın temizlenmesi için ateş yakıp bunu kontrol edemiyorlar" dedi. Yerlikaya iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da "Bütün kurumlar kuruluşlar omuz omuza vererek kamu kurumlarımızdan destek alarak şuan da bir risk olmadığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu. İşte bölgeden son durum...

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