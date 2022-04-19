RAMAZAN İMSAKİYE
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Hatay İskenderun'da kan donduran vahşet! 9 yaşındaki kızı Elif Eylül'ü kalbinden bıçaklayan anne asit içerek intihara kalkıştı

Hatay İskenderun'da kan donduran vahşet! 9 yaşındaki kızı Elif Eylül'ü kalbinden bıçaklayan anne asit içerek intihara kalkıştı
19.04.2022 16:38

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Son dakika haberi... Hatay'da psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen bir Bahar Sarıbaş (33), 9 yaşındaki kızı Elif Eylül'ü kalbinden bıçakladıktan sonra asit içerek intihara kalkıştı. Küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, anne ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bahar Sarıbaş (33), kızı Elif Eylül'ü (9) kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra asit içerek intihara kalkıştı. Hastanede tedaviye alınan Sarıbaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

YAKINLARI BULDU
Olay, öğle saatlerinde Çay Mahallesi Raif Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan Bahar Sarıbaş'a ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için eve geldi.

Yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Bahar Sarıbaş ile kızı kızını hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KALBİNDEN BIÇAKLADI
Kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Elif Eylül Sarıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Vücudunda kesikler olan ve asit içtiği belirlenen Bahar Sarıbaş ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Bahar Sarıbaş'ın eşinden ayrı yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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