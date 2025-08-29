PODCAST CANLI YAYIN

Hatay İskenderun’da kamyon bariyerlere saplandı!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

TEM OTOYOLUNDA KORKUTAN KAZA
Olay, İskenderun-Antakya TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyon, seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.

BARİYERLER PARÇALANDI
Çarpmanın etkisiyle bariyerin bir bölümü yerinden koparak yaklaşık 10 metre aşağıya düştü. Araçta maddi hasar oluştu.

EKİPLER ÖNLEM ALDI
İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın ardından ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akışını sağladı.

CAN KAYBI YAŞANMADI
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonda hasar meydana geldi.

Bunlar da Var

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi!
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi!
Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'e silahlı saldırı! İşte o anlar
Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'e silahlı saldırı! İşte o anlar
Davullu zurnalı gelin alma! Eda Erol’un düğününde renkli anlar
Davullu zurnalı gelin alma! Eda Erol’un düğününde renkli anlar
Silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle