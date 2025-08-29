Hatay İskenderun’da kamyon bariyerlere saplandı!
Hatay’ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
TEM OTOYOLUNDA KORKUTAN KAZA
Olay, İskenderun-Antakya TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyon, seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.
BARİYERLER PARÇALANDI
Çarpmanın etkisiyle bariyerin bir bölümü yerinden koparak yaklaşık 10 metre aşağıya düştü. Araçta maddi hasar oluştu.
EKİPLER ÖNLEM ALDI
İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın ardından ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akışını sağladı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonda hasar meydana geldi.