Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025 12:54

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gizemli hayırsever, bir markete borcu olan 400 depremzede vatandaşın veresiye defterindeki 1 milyon 600 bin TL'lik borcunu ödedi. İş yerine astığı pankartla vatandaşların borcunun ödendiğini duyuran Bedir, borcu ödenen vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıklarını söyledi.



İskenderun ilçesi Yıldırımtepe Mahallesi'nde esnaflık yapan Velid Bedir'in marketine Ramazan ayının başlamasından 1 gün önce gelen bir kişi, veresiye defterini kapatmak istediğini söyledi. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen hayırseverin talebi üzerine veresiye defterindeki yaklaşık 400 vatandaşın borcunu hesaplayan Bedir, 1 milyon 600 bin TL'lik borç çıkardı. Gizemli hayırsever vatandaşların borcunun tamamını ödeyerek kayıplara karıştı. Esnaf Bedir, borçların ödendiğini iş yerine astığı pankartla vatandaşlara duyurdu. Yaşadığı karşısında şaşırdığını ifade eden Bedir, borcu ödenen vatandaşlar içerisinde gözyaşlarına hakim olamayanlar olduğunu söyledi.



"Defterdeki borçları tek tek hesapladık, yaklaşık 400 kişinin 1 milyon 600 bin TL yakın borç çıktı ve hepsini ödedi"

Veresiye defterinde borcu olan yaklaşık 400 kişinin 1 milyon 600 bin TL'lik borcunun gizemli hayırsever tarafından ödendiğini ifade eden 35 yaşındaki esnaf Velid Bedir, "10 yıldan beri bu anı beklerim genelde dışarıdan duyarız böyle hayırseverler var ama her zaman keşke bizim dükkana gelseydi diye hep düşünürdüm. Dün de böyle bir adam geldi ve dedi çıkar defteri ne kadar borç varsa hepsini ödeyeceğim. Birden gelince ben ilk başta şaka yaptığını düşündüm. Veresiye defterinde kaç kişinin borcu varsa hepsini ödeyeceğim dedi ve biz de Allah razı olsun dedik. Defterdeki borçları tek tek hesapladık, yaklaşık 400 kişiden 1 milyon 600 bin TL'ye yakın borç çıktı ve ödedi. Tüm mahallenin yıllardan beri yazdırdığı borçları vardı. Mahallemiz büyük bir mahalle ve adamın hiç böyle 1 milyon 600 bin TL ödeyeceği düşünmedim, genelde gelirler 20- 30 bin TL falan öderler diye düşünüyordum" dedi.



"Borcu ödenen vatandaşlardan sevinçten ağlayanlar oluyor"

Esnaflık yaşantısında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını dile getiren Bedir, "İyi ki geldi, Allah razı olsun çok sevindik ve sonradan pankart astık. Mahalle halkının sonradan haberi oldu ve gelen giden arıyor. Borcu ödenen vatandaşlardan sevinçten ağlayanlar oluyor. İnsanlar akrabalarını arayarak birbirine haber veriyorlar. Ben hayatımda ilk defa bir insanın böyle kalpten gerçekten dua ettiğini gördüm. 1 milyon 600 bin TL zaten benim alacağım paraydı, asıl önemli olan vatandaş için çok çok hayırlı oldu. Ramazan fitresi çıkarması lazım çıkardı. Gizemli hayırsever sağlam bir iş adamıydı galiba ondan dolayı dokunmamış diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.