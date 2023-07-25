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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023, 17:28

Hatay Antakya orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi mevkiinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yangın evlere yakın bir noktada olması sebebiyle yangına kısa sürede karadan ve havadan müdahaleye başladı. Ekipler; Kisecik'te meydana gelen orman yangınına, 2 uçak, 9 helikopter ve 10 arazözle ilk müdahaleyi gerçekleşti. Buna ek olarak ilerleyen süreçte çok sayıda polis, jandarma ve sivil vatandaş yangına müdahale için yardıma koştu. Ekiplerin 3 buçuk sat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kisecik Mahalle halkından Bekir Doğru, ekiplerin hızla yangına müdahale ettiğini ifade ederek "Yangın çıktı ve ekipler müdahale ediyor. Benim evim yukarıda, ilk görüm ufak bir yerdi. Bir ocak kadar, ondan sonra çoğaldı. Helikopterler geldi. Ekipler, müdahale etmeye devam ediyorlar. Ne olacağı belirsiz" dedi.

Yangını görür görmez 112'yi aradığını ifade eden Baki Yıldız, Dumanı görür görmez 112'yi aradık. Alt tarafta oturuyoz. Sağolsun devletimiz uğraşıyor. Alevler büyüktü ama önlemini aldılar" şeklinde konuştu.

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