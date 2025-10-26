PODCAST CANLI YAYIN
Hatalı sollama yapan motosiklete otomobil çarptı... O anlar kamerada!

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde hatalı sollama yapan motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mudurnu ilçesi Büyükcami Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin sollama yaptığı sırada otomobille çarpışması ve sürücünün yola savrulması yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

