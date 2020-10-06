Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı video mesajda "Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın." mesajı verdi.
Hastaneden çıkan Trump'tan ilk açıklama: "Virüsün sizi ele geçirmesine izin vermeyin, ondan korkmayın"
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