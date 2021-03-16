Haberler Video Haber Videoları Hasan Tunçlar isimli zanlı, çocuğunu canlı yayında istismar etti! Bakanlık korkunç olaya karşı hemen harekete geçti

Hasan Tunçlar isimli zanlı, çocuğunu canlı yayında istismar etti! Bakanlık korkunç olaya karşı hemen harekete geçti

Hasan Tunçlar isimli zanlı, çocuğunu canlı yayında istismar etti! Bakanlık korkunç olaya karşı hemen harekete geçti
16.03.2021 01:06
Ana Sayfa 07:23
Aynı aileden 4 kişi ölü...
Ana Sayfa 02:21
Katarak hastası 20 yıl sonra...
Ana Sayfa 01:10
Alev Alev 19. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 01:36
Botoks sonrası ölüm davasında...
Ana Sayfa 05:04
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:57
Erdoğan: Kısa çalışma...
Ana Sayfa 03:43
Cenk Tosun Başakşehir maçı...
Ana Sayfa 01:08
Yurt dışına kaçmaya çalışan...
Ana Sayfa 02:09
Kafası ve ön bacakları tarım...
Ana Sayfa 00:43
Usta oyuncu Harika Avcı son...
Ana Sayfa 01:32
Bahçeli'den Öğrenci Andı...
Ana Sayfa 03:08
İstiklal Caddesi yaya...

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Hasan Tunçlar isimli sözde bir babanın 15 yaşındaki kızını taciz edip pazarladığı ortaya çıktı. Skandal olayın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.


Sosyal medyada yayılan görüntülerde Hasan Tunçlar isimli sözde bir babanın 15 yaşındaki kızını taciz edip pazarladığı ortaya çıktı.

Yayılan görüntülerde Hasan Tunçlar isimli şahsın kızını elle taciz ettiği görüldü. Tunçlar'ın kızı hakkında kullandığı skandal ifadelerle kızını istismar ettiği ve pazarladığı da açıkça görüntülere yansıdı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Skandal olayın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Haber Videoları