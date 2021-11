New York’tan yurda dönen Hande Erçel, havaalanında objektiflere yansıdı. Kameralara her zaman pozitif olan ünlü oyuncu, bu kez gergin tavırlar sergileyerek dikkat çekti. Ünlü oyuncu, “Sizi her seferinde burada görmek tuhaf kaçıyor artık” diyerek muhabirlere çıkıştı. Sevgilisini almaya gelen Kerem Bürsin ise Hande Erçel’i sakinleştirmeye çalıştı. İşte o anlar...